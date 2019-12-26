外媒分析：中資再現「爆買」 目標重回呢個國家
2019年12月26日 17:32
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
英國大選後仍面臨「硬脫歐」風險，圍繞着脫歐亂局，當地經濟難言擺脫黯淡前景。外媒分析指，中國資金趁機又再湧入英國，在眾多領域展開收購，沉寂一時的中國「爆買」在英倫重現。
英國因脫歐問題而持續混亂，製造業表現不振，英國國營鋼鐵企業英國鋼鐵公司在5月破產。早前中國河北敬業集團計劃以7,000英鎊收購這家象徵英國輝煌時代的企業，當地媒體評價也基本正面，稱4千名員工的飯碗保住了。
另一家因英國脫歐而破產的企業是國際旅行社Thomas Cook，後來最大股東復星集團出手以1,100萬英鎊取得了Thomas Cook的商標、域名、社交媒體的帳戶以及酒店「Casa Cook」的擁有權。
Thomas Cook有着178年歷史，被視為世界最老牌的旅行社，同時還是「旅行支票」的開創者。
外媒認為，脫歐引發的混亂導致以製造業為中心的企業活動停滯不前，但中國企業均捉住這一時機實施收購。
事實上，中國企業已經在各方面植根這個國家，例如英國的電訊商幾乎全部採用華為的基站，華為手機也被英國各大運營商銷售。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。