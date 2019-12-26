外媒分析：中資再現「爆買」　目標重回呢個國家

英國大選後仍面臨「硬脫歐」風險，圍繞着脫歐亂局，當地經濟難言擺脫黯淡前景。外媒分析指，中國資金趁機又再湧入英國，在眾多領域展開收購，沉寂一時的中國「爆買」在英倫重現。

英國因脫歐問題而持續混亂，製造業表現不振，英國國營鋼鐵企業英國鋼鐵公司在5月破產。早前中國河北敬業集團計劃以7,000英鎊收購這家象徵英國輝煌時代的企業，當地媒體評價也基本正面，稱4千名員工的飯碗保住了。

另一家因英國脫歐而破產的企業是國際旅行社Thomas Cook，後來最大股東復星集團出手以1,100萬英鎊取得了Thomas Cook的商標、域名、社交媒體的帳戶以及酒店「Casa Cook」的擁有權。

Thomas Cook有着178年歷史，被視為世界最老牌的旅行社，同時還是「旅行支票」的開創者。

外媒認為，脫歐引發的混亂導致以製造業為中心的企業活動停滯不前，但中國企業均捉住這一時機實施收購。

事實上，中國企業已經在各方面植根這個國家，例如英國的電訊商幾乎全部採用華為的基站，華為手機也被英國各大運營商銷售。

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