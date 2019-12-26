傳iPhone 12將引入「無反相機級別」防震

智能手機大廠商近年都在攝影質素上爭相競逐，外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)就計劃為明年秋季發布的iPhone 12系列，引入「無反相機級別」的感光元件防震技術，並成為新iPhone支援5G外的另一大亮點。

所謂感光元件防震技術，就是透過感光元件高頻晃動，抵銷用家持機時的手震問題。這項技術在十多年前由Konica Minolta率先發表並引入到其數碼相機上，後來Sony將Konica Minolta的相機部門收歸其下，並將技術發揚光大。目前，包括Sony、Olympus、Nikon等大品牌的無反相機，都內置了這種技術，但就甚少用於智能手機的攝影組件上。分析指，Apple引進此項技術，主要是為騰出更多機身空間，以及降低成本。

事實上，Apple自iPhone 6 Plus開始，其攝影組件就加入O.I.S光學防手震功能，即透過移動鏡組抵銷手震問題，而iPhone 11 系列亦有此設計，但只限於部分鏡頭。

來自Apple供應鏈的消息指，Apple計劃在2020年分兩段時間推出新iPhone，其中在秋季推出的將是支援5G功能的3款新iPhone。華爾街券商更預期，由2020年第三季起至2021年第一季，iPhone的出貨量將突破1億部。

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