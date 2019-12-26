受獲利盤拖累　人民幣在岸價收跌161點子

周四(26日)人民幣在岸價收報6.9823兌每美元，跌161點子。有分析認為，人民幣於周三上升，帶動客戶於周四獲利回吐需求，同時客盤重返購買美元行列，拖累人民幣走弱。

周四中國外匯交易中心公布人民幣兌每美元中間價升穿7水平，至6.9801，按年上調266點子，連升兩日至逾四個半月高位。有分析認為，主要受假期因素影響，但在中美貿易談判未有明顯進展下，料人民幣匯市較為穩定。

周三為聖誕假期，導致部分境內外匯交易無法進行，令市場偏向單邊購買人民幣，刺激匯價升至近5個月高位。

不過，外媒引述交易員稱，中美第一階段協議簽署未有明顯進展，市場情緒整體保持平穩，周四較多客盤重返購買美元行列，拖累人民幣走弱。整體而言，年末市場各方交投意願不強，流動性欠佳，使得匯價短時波動較大。

報道又引述中資行交易員指，人民幣於周三上升，帶動客戶於周四獲利回吐需求。雖然美國總統特朗普近日稱將舉行儀式，與中國簽署第一階段貿易協議，但簽署協議的時間、地點等資料仍未確定，對市場情緒影響有限。

另一外資行交易員稱，近期自營盤交易較少，臨近年底年內的考核已經結束；而明年農曆新年假期較早，預計在中美談判未有明顯進展的情況下，人民幣匯市趨穩定。

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