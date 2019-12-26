2020開局是福是禍 關鍵盡在呢五日？

2019年對投資者而言是豐收的一年，惟有專家警告，明年開始市場可能出現一些獲利回吐，關鍵在於首五個交易日。

外國媒體報道，Leuthold Group首席投資策略師James Paulsen表示：「我們將在明年第一季度看到上漲勢頭遭到降溫。如果出現回調，我不會感到意外。」

《股票交易者年鑑》主編Jeffrey Hirsch也持相同看法，他指新年伊始投資者就開始獲利回吐不足為奇，在1月的第一個交易日會看到一些獲利了結，這就是為甚麼第一天會有那麼一點弱點。

事實商，芝加哥期貨交易所的期貨交易員將1月份經常出現的一段疲軟期稱為「1月休息」。

統計發現，一年中的首五個交易日被認為是一個「預警系統」，當它們的整體表現為正時，有84%的概率可以準確預測全年的正收益。

另外，一月也被指是市場的「晴雨表」，它的表現如何，全年也會如何。追溯到1950年，相關指標的正確率為75%。

－－－－－－