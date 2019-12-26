【回望2019】年內逾30街舖蝕讓　投資者：可鋤價五成

今年消費市道轉弱，除了主要街道舖位租金大跌外，個別更要割價求售。據東網統計，2019年已錄得超過30宗街舖蝕讓個案，料為歷來最多的一年。有投資者預期，明年市況未許樂觀，相信損手個案將會倍增。

錄得最多蝕讓個案的地區為灣仔區，至少有7宗，跌幅介乎4.5至56.3%。區內駱克道單號一個迷你舖位，面積約95方呎，於8月份以398萬元易手，較2012年購入價910萬元，帳面損失約512萬元，成為近年蝕幅最大的街舖買賣。上址現由小型地產公司以每月約8,500元承租，租約期至2021年初。其餘區內同類個案，則分布於聖佛蘭士街、吉安街、灣仔道、摩理臣山道及霎西街等。

至於另一個蝕讓重災區為深水埗，全年共錄約4宗個案，貶值幅度介乎21.6至42%。其中3宗位於鴨寮街，平均蝕幅約四成，包括一個雙號地舖連入則閣樓，成交價1,450萬元，較購入價低1,050萬元或42%。

九龍核心購物區地段情況相若，尖沙咀、佐敦、油麻地及旺角四個地區，合共錄得至少9宗街舖蝕讓，跌價幅度介乎4.1至41.5%。佐敦白加士街雙號地舖於5月份以1,450萬元易手，較2013年購入價2,480萬元，貶值1,030萬元。

盛滙商舖基金創辦人及行政總裁李根興表示，今年是歷來最多舖位蝕讓的一年，不少損手舖位均在2012至2014年零售高峰期買入。同時大部分坐落在旅遊區，小量分布於民生區，但共通點是大多為面積較小，以及售價較低的商舖。

他又預期，未來兩至三年舖市要面對漫長的跌浪，而明年第二季至第三季有機會入市「執平貨」，屆時將視乎市況鋤價一至五成。

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