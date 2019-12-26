美國為追趕5G技術　敦促設備商「開源」

美國加強封殺中國科技巨企華為，反映其對自身在5G領域落後顯得憂心忡忡，外國媒體報道，美國國防部正敦促美國電信設備商採取更加進取的措施來加快5G步伐，包括開發開源5G軟件。

美國國防部負責研發的官員Lisa Porter已要求美國公司開發開源5G軟件，如無線電接入網，並對潛在的競爭對手開放。

這樣做的好處是互聯網服務供應商(ISP)和運營商就能夠有效兼容配對硬件設備，而不用受限於單個供應商。波特警告，如果美國企業不採取開源的態度，那麼它們就將在5G競爭中落後對手。

業內人士認為，這將顛覆傳統基站設備市場的遊戲規則，不過也有人認為，理想很美好，現實太殘酷。

分析認為，美國沒有自己的5G設備廠商，開源系統軟件也要從頭做起。這促使美國需要借助歐洲5G供應商如愛立信、諾基亞的力量，來彌補其技術上的不足。

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