國企上市資產變「救星」　冀緩解地方債務

貴州茅台公布，接到茅台集團通知，按貴州省國資委要求，茅台集團有意將貴州茅台約4%股權無償轉至貴州國資。以貴州茅台周四收市價1,135.1元計，今次豪送股份總價值高達約570億元。貴州茅台去年度每股派發現金股息14.539元，意味貴州國資公司有可能穩袋逾7億元股息。

據悉，貴州國資為貴州金融控股集團全資子公司，背後實際控制人為貴州省財政廳。一旦貴州茅台不多於5%股份直接改由貴州國資掌握，將更有利貴州省政府積極應對債務問題，因貴州國資無論減持套現或藉此融資，申報情序同樣便捷。

事實上，國企改革方案有望於明年初出爐。內媒報道，中央企業負責人近日在內地召開會議，國務院國資委主任郝鵬在會上表示，該方案涉及三年行動，將加強對國企經營業績指標進行評估，並著力引入戰略投資者。

為平穩有序化解債市風險，中國人民銀行、中國證監會等部門周二(24日)已召開座談會，討論有關加快審理債券糾紛案。中證監主席易會滿稱，會密切監測債券違約情況，並加強市場化的違約債券轉讓與處置機制建設。

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