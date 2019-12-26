國企上市資產變「救星」 冀緩解地方債務
2019年12月26日 21:19
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(中新社圖片)
中國債務違約問題恐變計時炸彈，年初至今在岸債券違約金額不但創新高，陷入債務危機的國企或地方融資平台更成為重點救助對象。其中，茅台集團擬將手持市值約570億元(人民幣‧下同)貴州茅台(600519.SH)股份無償轉讓予貴州省國有資本運營公司(貴州國資)。
貴州茅台公布，接到茅台集團通知，按貴州省國資委要求，茅台集團有意將貴州茅台約4%股權無償轉至貴州國資。以貴州茅台周四收市價1,135.1元計，今次豪送股份總價值高達約570億元。貴州茅台去年度每股派發現金股息14.539元，意味貴州國資公司有可能穩袋逾7億元股息。
據悉，貴州國資為貴州金融控股集團全資子公司，背後實際控制人為貴州省財政廳。一旦貴州茅台不多於5%股份直接改由貴州國資掌握，將更有利貴州省政府積極應對債務問題，因貴州國資無論減持套現或藉此融資，申報情序同樣便捷。
事實上，國企改革方案有望於明年初出爐。內媒報道，中央企業負責人近日在內地召開會議，國務院國資委主任郝鵬在會上表示，該方案涉及三年行動，將加強對國企經營業績指標進行評估，並著力引入戰略投資者。
為平穩有序化解債市風險，中國人民銀行、中國證監會等部門周二(24日)已召開座談會，討論有關加快審理債券糾紛案。中證監主席易會滿稱，會密切監測債券違約情況，並加強市場化的違約債券轉讓與處置機制建設。
彭博數據顯示，今年內地在岸市場違約債券本金已超過1,300億元，而離岸中資企業債市危機亦不斷升溫，大型國企天津物產集團早前便提出債務重組包括進行美元債置換，因而被外界視為近二十年首家拖欠美元債的國企。至於國有控股背景的北大方正集團，市傳該集團獲不良資產「救星」之稱的中國信達資產管理股份(01359)出手解救，提供80億元短期資金，而中國財政部正是中國信達總股本的大股東，反映內地政府或在陸續「拆彈」。
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