全球經貿戰：從聖誕燈飾看「贏家」越南

多年來全球聖誕燈飾幾乎全部都在中國生產，但美國對中國商品徵收關稅，促使許多買家轉到其他地方採購，越南成了明顯贏家之一。據美國海關資料，今年首10個月經海運從越南到美國的燈飾較去年同期勁增超過一倍，反觀美國從中國進口的燈飾大減了49%。

不過，若更深入地分析數據和業界人士的見解，這個聖誕燈飾的貿易情況反映出更為複雜的故事。在聖誕燈飾身上，可以看到其他在美國關稅清單內商品身上愈益常見的做法，那就是中國供應商設法撕除「中國製造」的標籤以逃避懲罰，利用越南等鄰國跨境運貨，重新貼上標籤再運往美國。

在越南河內老城區，每年這個時候多家商店都在售賣聖誕節相關商品。其中一位商店負責人Nguyen Thi Ha表示，有些本地公司從中國買入原料和零件，再把它們組裝成燈飾來售賣，他們自己生產不了，因為成本會較他們從中國進口零件再組裝貴得多。

當地幾位店主不約而同地表示，貿易戰壓力下，今年有更多中國供應商湧入這個市場。今年五月，美國特朗普政府將中國進口聖誕燈飾的關稅，由之前的10%上調至25%，該商品並不包含在中美兩國本月較早前商定的首階段貿易協議內。

越南海關總署海關控制及監督主管Au Anh Tuan認為，遏止非法貨物流通是個難題。今年截至10月底，官方已揭發約14宗重大出口商貼假標籤的案件。

他續指，正與相關部門合作，對來自中國和香港的海外直接投資進行全面篩查，他們正在研究投資價值，特別是工廠規模和技術使用的情況，以判斷投資者是否打算「僅僅找個地方組裝他們從中國買來的零件」。他們亦會檢查計劃生產的商品是否需要繳付美國關稅，以判斷投資者是否嘗試避免被罰。

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