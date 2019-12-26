貿易樂觀情緒及減產支撐　國際油價見三個月高

周四紐約原油期貨高見每桶61.54美元，創9月17日以來新高，分析料主要受貿易形勢有望取得積極改善和OPEC(石油輸出國組織)牽頭的減產支撐。

紐約期油目前升0.078%至每桶61.15美元；布蘭特期油則設升0.13%，報每桶67.29美元，不過由於許多交易員仍處在休假中，交易仍淡靜。

AxiTrader首席亞洲市場策略師Stephen Innes表示，油價繼續展現年底力道，支撐因素包括美中推進簽署第一階段貿易協議，12月石油輸出國組織及盟友(OPEC+)達成減產協議以及頁岩油開採活動放緩，所有這些都暗示，明年第一季油價會有比兩個月前所有人預期更強勁的表現。

受曠日持久的貿易衝突及全球經濟增長帶動石油需求影響，油價在今年多數時間裏陷於區間波動。迫使OPEC+在11月同意延長減產並加強力度，最大減產幅度高達每日210萬桶，約合全球需求的2%。

有報道引數俄羅斯能源部長諾瓦克稱，12月迄今為止，俄羅斯已經將除天然氣凝析油之外的石油產量較基準月2018年10月減少每日24萬桶。作為全球協議的部分內容的一部分，俄羅斯承諾將包括天然氣凝析油在內的石油產量減少每日22.8萬桶。

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