新股專輯：九毛九國際上半年溢利增加87%

市傳將於下周一(30日)起招股的中國餐飲連鎖公司九毛九國際，於周四(26日)上載聆訊後後的初步招股文件。

據文件，該公司截至12月22日，旗下共有328間餐廳，其中287間為自營餐廳，其餘為加盟店。在7月至12月內，品牌分布上以西北菜「九毛九」數量最多，有143間分店，期內關閉6間分店；其次則為酸菜魚「太二」，期內增加30間門店至121間。

今年上半年溢利為1.02億元人民幣(下同)，按年增加87.61%；收入為12.37億元，按年增長41.47%。值得留意的是，雖然「九毛九」仍然為公司最主要的收入來源，佔比按年減少18.6個百分點至55.2%，其收入按年增長幅度為5.81%。「太二」的收入按年飆升1.46倍至5.38億元，收入佔比達43.5%。

是次集資所得用作擴展餐廳網絡；增強餐廳的供應及支持能力並改進集中採購系統；償還部分貸款；以及營運資金及一般公司用途。

－－－－－－