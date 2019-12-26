新股專輯：傳營銷方案提供商艾德韋宣下周路演

消息人士透露，已通過上市聆訊的營銷解決方案提供商艾德韋宣將於下周展開路演。東興證券為獨家保薦人。

該公司曾為多個國際奢侈品品牌作推廣營銷，包括時尚消費品牌Louis Vuitton、Prada、Dior、Chanel等；汽車品牌Audi、寶馬等，另外亦有承辦體育賽事。該公司曾於2016年4月在新三板首掛，及後於2018年1月退市。

文件顯示，公司今年上半年溢利2,291.5萬元(人民幣‧下同)，收入2.73億元，按年增長5.92%；毛利率為32.1%，較2018年年末增加6.9個百分點。

是次集資所得將用於發展及擴大現有整合營銷解決方案及IP發展業務；策略投資基金的現金儲備；一般企業用途。

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