夜市UPDATES：美股復市即破頂　港股ADR持平

美股聖誕節後復市預期成交淡靜，歐洲主要股市仍休市，不過，貿易協議取得進展提振下，標指及納指開市後齊創新高，標指目前報3,230點，升7點或0.23%；納指報8,983點，升30點；道指則28,563點，升48點。

ADR港股比例指數現報27881點，較港股收市高17點。

對於貿易協議的樂觀情緒升溫，以及預期聯儲局的寬鬆政策持續，美股延續史上最長的牛市周期。標指本年至今累漲28.6%，是2013年以來的最佳表現。

經濟數據方面，美國截至12月21日當周首次申請失業救濟人數從23.5萬降至22.2萬的三周低點，符合市場預期，表明勞動力市場穩定。

另外，萬事達卡的報告顯示，11月1日至平安夜的美國零售總額比上年同期增長3.4%；網絡銷售同比增長18.8%，佔總銷售額的比例達到創紀錄的14.6%。

【22:30】美股聖誕假後復市，開市早段靠穩，道指升39點，至28,554點；納指升21點，至8,974點；標指升4點，至3,228點新高。

網購巨人亞馬遜稱假期旺季銷售打破以往所有紀錄，全球訂單紛至沓來，亞馬遜股價早段升0.91%至1,805.54美元。

油價升至逾3個月新高，油股有支持，埃克森美孚股價早段升0.22%至70.17美元；雪佛龍股價早段升0.22%至120.6美元。

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