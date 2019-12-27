東方日報B1：十大屋苑年內九個升值　麗港城漲13%跑贏

過去一年樓市先升後跌，下半年雖然受社會亂局重創，但最終全年仍錄得升幅。十大指標二手屋苑中，佔九個樓價繼續上揚，三個漲幅更超過一成，當中，茶果嶺麗港城升逾13%最多。不過，未來經濟走勢並不樂觀，業界人士認為，樓市在明年中之後會「見真章」，全年跌幅可高達10%。

反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，今年中曾升至190.48點的歷史高位，但踏入下半年示威衝突加劇，加上受中美貿易戰影響，10月底指數跌至179.01點的低位。

其後政府推出新按揭保險措施，帶來僅約一個半月的短暫升市，直至最新報179.18點，較高位低近6%，但較去年底仍有2.7%的升幅。

同時，差餉物業估價署公布的私人住宅售價指數，經過今年首五個月連升，創出歷史新高396.9點，之後走勢一直下滑，至10月報376.1點，連挫五個月，暫較去年底高約4.6%。

藍籌物業交投增6%

至於截至12月中旬為止，今年十個主要藍籌屋苑共錄2,222宗買賣成交，較2018年全年升約6.1%，並以天水圍嘉湖山莊錄437宗最多。當中6個交投已超過去年，鰂魚涌太古城、康怡花園及麗港城的升幅更達約20%或以上。而期內9個屋苑平均實用呎價，亦比去年底高，漲幅介乎約1.6至約13.5%。

事實上，今年市區中價樓表現較佳，麗港城暫錄161宗交投，較去年多約21%，平均呎價升至約14,461元。

中原洪金興指出，低息環境持續，供樓成本減少。相比之下，用家認為買樓較租樓划算，因而加快入市。但現時該屋苑只有約50個買賣放盤，兩房單位開價由700萬元起。

位於港島的鴨脷洲海怡半島，樓價升勢凌厲，最新平均呎價按年漲約12.8%至約17,034元。而今年買賣宗數達213宗，較2018年全年多約17%。該行盧鏡豪表示，項目放盤達380個，實用面積533方呎兩房單位入場費830萬元。

2019年部分地區二手樓價，因受新盤帶動而向上。香港置業劉浩表示，由於將軍澳多個一手盤開售，向隅客回流二手市場，當中以約500餘萬至600餘萬元的上車盤最受惠。據了解，區內新都城平均呎價最新報約16,633元，較去年上升約11.4%。

反觀東涌映灣園今年表現較差，平均呎價跌約1.6%至10,477元，是唯一一個樓價下跌的指標屋苑，期間交投量則按年多約14.3%至176宗。利嘉閣關騰達指出，近期該物業成交集中在呎價較低的三房戶，相反呎價較高的兩房戶未錄買賣，故平均價被拉低。

展望明年樓市走勢，資深投資者吳龍飛認為，在需求推動下，加上銀行搶佔按揭生意，明年農曆新年之後，樓市會出現小陽春，交投量增加，樓價亦會平穩向上。但進入五月及六月期間，所有利淡的經濟因素開始浮現，不少業主選擇套現離場，加上新供應同時增加，預料樓價轉跌直至年底，屆時將會是買家入市的時機。

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