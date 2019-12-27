趙文傑：美國實體經濟提防轉壞

在2019年即將告一段落之際，圍繞金融市場的主要是正面消息。當中最重要的定必是中美貿易談判取得突破，中方亦已開始大規模採購美國農產品及釋出善意，加上特朗普公開表示兩國將於很短期內簽署第一階段協議，良好氣氛繼續推升美股至歷史新高點。截至平安夜的半日收市，美股標普500指數今年已累積逾28%的龐大升幅。

此外，另一個支持股市的因素就是聯儲局的寬鬆政策。自9月中以來，聯儲局透過隔夜回購操作向短期融資市場提供流動性，並已向貨幣市場注入逾3,000億美元，變相推行QE。然而，股市的持續上揚是否已偏離實體經濟狀況，以及如何部署明年的股市投資，卻是大家值得深思的問題。

雖然美國近季的GDP仍保持2%以上的按年升幅，經濟環境表面上持續升溫，但部分反映前景的領先指標，卻否定經濟將持續平穩的預期。首先，我們解讀耐用品訂單數據。11月耐用品訂單按月下跌2%，市場原先預期上升1.5%，表現之差絕對值得大家關注。

所謂的耐用品是指不易損耗，使用壽命超過3年的貨品，如國防、飛機運動設備和企業機械等等，訂單數據下跌反映企業家對未來製造業前景信心不足，降低相關的長期投資資金。

此外，美國ISM製造業採購經理人指數已連續4個月處於50之下，11月數字為48.1，反映當地製造業已持續數月處於萎縮狀態。該指數的編制是建基於製造業在生產、訂單、價格、雇員和付運等方面的綜合發展狀況的晴雨表。

總括而言，推動美股今年優異表現的最大動力，仍是由寬鬆貨幣政策來驅使，並配合中美貿易戰的好消息作為催化劑，故創下近日之新高。然而，影響股市的另一基本因素是經濟前景及企業盈利，按企業家現時對於前景的信心，肯定是嚴重不足，一旦實體經濟的層面持續惡化，相信2020將是美股危機四伏的一年。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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