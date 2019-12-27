陳沐文：建造業工業化由設計開始

本港建造業多年來面對成本高昂、人手短缺、生產力下降等問題，情況日趨嚴重。所以建造業界一方面積極加強人才培訓，提升建造業工人的技術水平和競爭力，另一方面鼓勵業界與時並進，應用創新科技，以提升生產力及成本效益。

在建築施工技術方面，近年來政府帶頭在公共建築項目積極推動「組裝合成」建築法(Modular integrated Construction，簡稱MiC)。

傳統施工方法的主要工序都集中於工地現場進行。「先閘板、札鐵、再落石屎、後砌牆裝修」，過程需要較多建築工人、建築時間長，過程亦會產生大量建築廢料。「組裝合成」建築法MiC則採用「先預製後裝嵌」的概念，把建築物分成多個如「盒仔」的獨立單元。每個「盒仔」均已預先在工廠廠房完成主體結構、外牆飾面、機電設備裝置、內部裝修及配件，再運往工地，像「砌積木」般疊起裝嵌。這種建築方法可大幅減少工地現場建築工人數量，縮短施工周期；主要組合單元由於在廠房內製造，其工程質量亦較有保障，建築廢料亦較少。可有效提升生產力、工地安全、環保表現及成本效益。

政府首個試行「組裝合成」建築法的先導項目是將軍澳百勝角消防處紀律部隊宿舍項目。項目包括5幢樓宇，其中4幢樓高16層，餘下1幢為17層，合共提供648個單位。項目已於2018年8月展開，預計2020年年底竣工，前後只有28個月，遠較傳統建築施工法所需工期為快。

根據外國經驗，「組裝合成」建築法多應用於標準化、單元重複性高的建築類型，如住宅、酒店、宿舍等，較合乎經濟效益。由於「組裝合成」組件的大小及重量受到運輸及生產的限制，故不適用於較大跨度的建築或造型多元複雜的建築。此外，香港建設用地緊張，發展密度高，建築物往往需向高發展。而香港因經常有颱風，對建築物抗風力要求高，所以「盒仔」式的「組裝合成」建築法亦未必能適用於香港的高層建築。

其實要推動香港建造業工業化，應該多管齊下，並從項目設計開始，鼓勵「可供製造和裝配的設計」(DfMA)。政府目前大力鼓吹的「組裝合成」建築法，只是「可供製造和裝配的設計」其中一種極致模式。「可供製造和裝配的設計」即是在設計階段已考慮將建築分解為不同建築組件，於工地現場外工廠預先製作，再運送到工地進行裝嵌。建築組件的設計應按建築功能用途，施工現場限制及成本效益等綜合考慮。合適的建築可採用「組裝合成」建築法組裝合成「盒仔」單元，但其他的建築類型也可考慮將個別浴室或廚房、外牆、陽台、樓梯，甚至欄杆都可設計成可在工廠預製的標準組件，再到工地現場組裝。

根據政府規劃，未來十年香港將開展多項與民生息息相關的大型項目，包括交通運輸、醫院及房屋發展計劃等。每年總投資預計超過千億元。所以業界也要加快腳步，包括提升工友技術能力，引進新的建築技術，克服近年面對成本高昂、勞工短缺等問題的嚴峻挑戰，共同推動建造業界可持續發展。

香港建築師學會前會長 陳沐文

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