美股標指再創新高 納指首升穿9000大關

美國股市於周四(26日)「拆禮物日」全線向好，道指升55點，報28,570點；標指最高見3,235點再創新高，現報3,233點，升10點；納指首次升穿九千點大關，報9,006點，升53點。

MUFG首席金融經濟師Chris Rupkey稱，股票似乎已經難以脫離升勢，相信經濟重拾增長動力。

投資者看好中美貿易關係進展，兩國預期於1月初達成首階段貿易協議。美國總統特朗普稱，與中方的貿易協議已「正在完備」，又指將於中國國家主席習近平舉行簽署儀式。

個股方面，網購巨人亞馬遜稱假期旺季銷售打破以往所有紀錄，全球訂單紛至沓來，亞馬遜股價急升4.17%，報1,864.9美元。

油價升至逾3個月新高，油股有支持，埃克森美孚和雪佛龍股價齊升約0.5%。

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