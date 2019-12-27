華爾街分析：資產泡沫瀕爆破　明年市場恐冧60%

AdvisorShares行政總裁Noah Hamman接受外媒訪問時表示，現時美國金融市場「雞犬皆升」的空前強勢狀態，屬於經典的資產泡沫，相信到2020年某個時候，這個泡沫將會爆破。

他相信，目前各個主要資產類別均在形成泡沫，這種情況仍將持續一段時間，主要基於利率有迹象保持低企，而聯儲局資產負債表繼續擴張。

Hamman稱，「一切暴漲」是指各類主要資產價格都處於衝高狀況，投資者因為「FOMO」(Fear of Missing Out，直譯為害怕錯過的恐懼)而高追入市，已開始完全錯誤地估計資產風險。他警告，普遍而言，投資者最終會慘淡收場。

以黃金為例，他指出，於今年9月至12月初，投資者拋售黃金而買入股票，令國際金價於區間整固。到了12月，即使股市屢創新高，但金價卻同時飆升至7周高位。由於投資者極度看好的心態，且阻力位均已突破，他估計金價和銀價在明年初將有望挑戰今年9月的高位。

他又指，晶片股在上月單月飆升兩成；另一邊廂，蘋果公司和特斯拉也趨於進入泡沫陣營，後者市值已經是福特的兩倍，但其利潤前景卻仍令人質疑。這些現象都反映股市泡沫正在膨脹。

Hamman直言，聯儲局的貨幣政策似乎正抬高資產價格，一旦該局在明年中期之前暗示改變利率政策，泡沫就可能會破裂。他警告，「這可能是一個巨大的泡沫，我們可能會看到市場急劇暴跌50%或60%，投資者甚至來不及對此做出反應。」

不過，在暴跌之前，他仍建議保持股票持倉。

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