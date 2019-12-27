【專家點評】龔成：生意收入倍升有妙法…

做生意的，個個都想生意額上升，創造更多收入，最好營業額上升並非來自薄利多銷的方法，因為薄利多銷策略，能令營業額上升，但未必一定令盈利提升。

若要在不減價的情況下，令營業額提升不是易事。若想令營業額倍升就更加困難，較好的方法是將大問題化成小問題，逐點擊破，目標是將「生意額提升100%」。

--將客源提升25%--

擴闊客源是令生意增長的主要方法，但要一下子升100%客源並不容易，而將目標設定在提升25%就較為合理，只要顧客在購買產品後感到物有所值，就會產生口碑，又或可推出一些針對新客的優惠，再配合有效宣傳，提升25%客源就變得可以達到。

--將價格提升25%--

猶太人做生意其中一秘訣，就是放棄薄利多銷，反其道而行作出加價，以質量去取勝。提升質量，增加產品的附加值是加價的條件，要令客人覺得加得合理，就要將產品提升，才能有藉口。

同理，一次過加價100%是無法接受的，但將產品提升及重新包裝，加價25%就可以是物有所值。當然，除加價外，其實亦可引客購買價格較貴的產品，同樣能達到目的。

--將客購買的次數提升25%--

若買平均1個月購買4次，只要能令他每月買多1次變成5次，那麼次數方面已提升了25%。當然，如何吸引客購買更多次是一個學問，若果產品本身會不斷消耗，要不斷更新，重複性購買，這就是其中一個令顧客要再購買的原因。

曾有一間牙膏公司，想出一個特別的方法去提升銷量，就是將出牙膏的孔加闊少少，顧客在不知不覺間每次刷牙時都用多了牙膏，每支牙膏加快消耗，即是購買的次數提增加了，生意額自然上升。

只要將客源、價格、次數各自提升25%，總生意額就能提升95%，完成了生意額倍升的目標！

龔成(作者著有多本財經暢銷書，過往十年投資成績驕人。現為證券業持牌人士，並擔任股票課程導師，其Facebook專頁粉絲人數超過10萬人。)

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