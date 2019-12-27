【市前重點睇】美股續創新高　金價飆至1510美元

●美匯指數跌至97.56，港匯高見7.7871，離岸人民幣(CNH)升上6.9918，美元兌日圓高企109.58，歐元見1.11，英鎊漲至1.2999。金價飆至1,510美元。油價升約1%，布油撲68美元，紐油上試62美元關。道指期貨下跌。

-網購巨人亞馬遜稱假期旺季銷售打破以往所有紀錄，全球訂單紛至沓來，亞馬遜股價全日急升4.45%，收報1,868.77美元。

●美國10年期國債孳息率跌0.52點子，報1.8944厘。

●港股ADR指數收報28,012點，升147點。

●紐約期油收報每桶61.68美元，升0.57美元或0.93%；布蘭特期油收報每桶67.92美元，升0.72美元或1.07%。

●紐約期金周四收報每安士1,514.4美元，升9.6美元或0.6%，連續3日上漲。

●美國抵押貸款銀行協會(MBA)公布，截至12月20日當周，美國抵押貸款申請指數下跌5.3%，此前一周下跌5%。

●美國上周首次申領失業救濟人數減少1.3萬人，至22.2萬人的3周低位，與市場預期的22萬人大致相符，反映就業市場維持穩健。

●南韓央行：隨着經濟增長放緩和全球金融市場不確定性上升，南韓金融體系的穩定性可能會受到侵蝕。警惕風險資產資金流入可能大增。將加強對利率以外的貨幣政策工具的研究和分析。

●傳江西銅業和銅陵有色等中國大型銅冶煉商同意應該減產，將於明年春節前再開會決定減產幅度。

●中國發布首個信用違約互換(CDS)指數。據中國貨幣網，全國銀行間同業拆借中心、銀行間市場清算所和國泰君安證券聯合發布試運行CFETS-SHCH-GTJA高等級CDS指數。

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