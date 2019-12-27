【股民熱話】「失寵」藍籌股有望打翻身戰？
2019年12月27日 08:00
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2018年一度失寵、形同被股民「DQ」罷炒而股價大挫的幾隻藍籌股，包括手機股舜宇光學(02382)和瑞聲科技(02018)，以及醫藥股石藥集團(01093)和中國生物製藥(01177)(四者在2018年的累跌28至67%，名列十大藍籌跌幅榜中)，在2019年都成功大翻身，輸家變贏家。截至周二(24日)，中生製藥、舜宇及石藥分別為2019年升幅最大藍籌，而瑞聲則排行第五，可謂一洗頹風！
又睇睇今年幾隻失寵藍籌股，明年有冇翻身機會！驟眼睇，三隻中資能源股，兩隻中資電訊股，以及中信股份(00267)及信和置業(00083)，都係今年的藍籌輸家，即使近月已由低位反彈，惟截至周二累計跌幅仍介乎14至21%不等，跑輸大市。
先睇三隻中資能源股--中國石油(00857)、中海油(00883)及中國石化(00386)，受累全球經濟不穩定，加上傳統製造業增長持續放慢，影響原油需求，這被統稱為「三桶油」的藍籌石油石化股，股價一直受壓，雖然年內曾出現沙地煉油廠遭無人機襲擊而影響短暫石油供應，但亦未能令三桶油股價扭轉弱勢。由於股價低迷，致使中石化的往績息率高達10%；中海油股價在本月初仍在下試11元水平承接，之後才隨着中美貿談進展而展開反彈；中石化股價仍未脫反覆尋底的格局。
展望今年三桶油能否翻身，當然要視乎油價走勢。在各大央行減息放水之下，能否刺激經濟，帶動原油需求回升，即管等着瞧。此外，美國進入大選年，能源業亦是個重要票倉，從而令油價可能會出現較大波動，投資者不可不察。
至於兩家中資電訊股--中國移動(00941)及中國聯通(00762)，同期兩者累跌幅度約14至15%，主要是業務增長放緩，加上進入5G投資期，資本開支投入大，經濟差，缺乏加價基礎，都令資金唾棄呢兩隻巨無霸。之不過，內地已展開5G商用，可當明年5G手機更普及應用，客戶群漸成規模，相信圍繞兩者的不明朗因素漸消除，明年的表現不宜再過度看淡。
另外，中信股份及信置，前者屬綜合企業，業績增長動力不大；而後者則主要受業績倒退拖累，加上手持現金多，在低息環境下反而無用武之地，股價表現弱勢不無原因。到底明年能否鯉魚翻身，且拭目以待。
東方產經專欄作者 帥哥
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