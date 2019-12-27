【股民熱話】「失寵」藍籌股有望打翻身戰？

展望今年三桶油能否翻身，當然要視乎油價走勢。在各大央行減息放水之下，能否刺激經濟，帶動原油需求回升，即管等着瞧。此外，美國進入大選年，能源業亦是個重要票倉，從而令油價可能會出現較大波動，投資者不可不察。

另外，中信股份及信置，前者屬綜合企業，業績增長動力不大；而後者則主要受業績倒退拖累，加上手持現金多，在低息環境下反而無用武之地，股價表現弱勢不無原因。到底明年能否鯉魚翻身，且拭目以待。

東方產經專欄作者 帥哥

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