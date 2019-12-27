陽光100中國溫州中信昊園項目引入北京信託
2019年12月27日 08:03
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陽光100中國(02608)公布，旗下陽光壹佰集團、北京信託及項目公司溫州中信昊園投資訂立一系列項目文件，包括股權轉讓合同、投資協議、增資協議及項目公司管理協議。
據此，各方將合作開發溫州中信昊園項目，而陽光壹佰將主要負責項目公司的管理及營運，北京信託將投資項目公司並享有作為項目公司股東相應的權利。
作為合作的一部分，項目公司90%的股權將自陽光壹佰轉讓予北京信託，代價最高為7.9億元人民幣(下同)，而項 目公司的日常營運及管理將仍主要由陽光壹佰集團負責。
根據增資協議及投資協議，北京信託將成立信託並向合格投資者籌集資金。預計信託將可籌集約20億元，其中9,000萬元用於支付陽光壹佰集團第一期付款，剩餘的募集資金將向項目公司投資，項目公司將使用投資款償還其債務、支持溫州中信昊園項目開發及北京信託書面同意的其他用途。
集團將自項目文件項下的交易錄得稅前收益約3,000萬元。
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