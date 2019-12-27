【專家點評】彭偉新：中建材確認突破升勢再現

恒指於聖誕長假前雖下跌，但跌幅不大，且於低位見承接力。恒指現時的保歷加通道垂直高度再擴大至2,642點，而通道頂已升至28,358點。再加上恒指剛出現20天線升穿50天線的黃金交叉，且50天線轉趨向上，目前的上升走勢應可維持。相信港股在高位整固後，仍可向下一個黃金比率的反彈目標61.8%進發，即下一個阻力位是28,224點。

公司股價於11月中突破向上，升破其中期橫行區的阻力，且能守住20天線及保持上升形態，確認突破。以量度升幅計算可上望8.5元。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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