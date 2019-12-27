【專家點評】古勝：明年1月港股市況睇升

港股長假前曾上過28,000點，惟時間短暫，但回吐力又不至太大。目前看來，美股勢如破竹，短期市場都在憧憬中美簽得成首階段貿易協議，加上各國主觀願望都希望股市氣氛向好，有利聖誕新年旺季，為疲軟的經濟充撐吓場面，所以短期都唔好心急估頂住，明年1月港股睇升機會大。

東方產經專欄作者 古勝

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