【專家點評】古勝：明年1月港股市況睇升
2019年12月27日 09:00
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港股長假前曾上過28,000點，惟時間短暫，但回吐力又不至太大。目前看來，美股勢如破竹，短期市場都在憧憬中美簽得成首階段貿易協議，加上各國主觀願望都希望股市氣氛向好，有利聖誕新年旺季，為疲軟的經濟充撐吓場面，所以短期都唔好心急估頂住，明年1月港股睇升機會大。
近來老古一直強調，可押注新經濟股，呢一刻睇法未變。唔經唔覺阿里巴巴(09988)股價經已升穿過210元，再次重申呢隻股係2020年港股投資組合股膽，未買的快快落首注，再候回吐分注增持，總好過冇貨喺手乾等。
至於香港交易所(00388)，有股民見公司高層李小加沽貨套現近1.7億元，對入市感卻步。其實，公司高層獲發股份，要能沽貨獲利才有意思，呢一點既不用眼紅，亦不用過度解讀成股價見頂。明年中國將重點開放金融市場，券商業大有可為，港股挑戰與機會並存，港交所發展空間大，長線大可繼續持有。
內地券商股是明年可重點關注的板塊。講到內地金融發展，老古都係鍾意中金公司(03908)，今年下半年有幾次可以喺13元水平進場，現價已重上14.6元樓上。基本上波幅區仍維持在13至16元區域。若睇好內地股市表現，呢隻個股絕對是實力之選，每次回落至近橫行區下方又可以睇位收集。
東方產經專欄作者 古勝
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