港股升幅擴大　騰訊飆上383元　阿里創新高

港股在聖誕假期後表現亮麗，恒生指數升幅擴至超過300點，見28,177點的近5個月高位；國企指數升140點，主板成交180億港元。

重磅藍籌全線向上，騰訊升1.6%，見383元的逾7個月高位；友邦保險升1.4%重上80元；建設銀行升1.2%；中國移動升1.1%；中國平安升0.8%；滙豐控股齊升0.5%。

納指首次升破9,000點，利好科技股。阿里巴巴創213.6元上市新高，最新報213.2元，升1.3%。小米集團及同系金山軟件飆3.2%。手機設備股亦做好，瑞聲科技及舜宇光學升2.2%；丘鈦科技、高偉電子及中興通訊都升逾2%。

內房股有買盤，碧桂園及融創中國漲3.5%及4.7%，是表現最佳藍籌及國指成分股。中國恒大升3.8%；富力地產升2.8%；龍湖集團升2.3%；萬科升1.7%；華潤置地升1.6%；中國海外升1.3%。

聖誕節全港再有激烈示威衝突，香港地產股受壓。九龍倉置業跌近2%，是表現最差藍籌；新世界發展、恒隆地產、信和置業、新鴻基地產及恒基地產都逆市偏軟。

【09:20】恒指重上兩萬八關 重磅藍籌向好

美股再創新高，港股假期後再升破兩萬八關。恒生指數高開169點或0.61%，報28,033點，創近5個月高位。國企指數高開68點或0.62%，報11,104點。

幾隻重磅藍籌做好撐市，中國移動升0.9%；建設銀行升0.6%；騰訊、友邦保險及滙豐控股齊升0.5%。

其他表現較佳的藍籌股有金沙中國、蒙牛乳業、碧桂園、中國石油、港鐵、瑞聲科技、中國生物製藥及中國旺旺，升幅介乎1.2%至1.6%。

阿里巴巴升0.3%報211元，平上市高位。美團點評升0.2%；小米集團跌0.4%。

－－－－－－