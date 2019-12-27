友邦上海分公司改建為全資持股壽險子公司

改建後，友邦人壽保險有限公司將統一負責管理及經營在中國的壽險業務。

友邦將根據相關法律規定就擬議改建事項向中國銀保監提出申請，擬議改建將在取得中國銀保監批准後實施。擬議改建所涉及的友邦在中國的現有分支機構根據相關保險合同向保單持有人提供的一切保障、權益將繼續有效，該等分支機構在相關保險合同項下的義務將由壽險子公司承擔。公司承諾保單持有人在原保險合同項下的所有權益不受任何影響。

公司指出，因是次擬議改建而發生的有關民事責任將由公司及改建後的壽險子公司承擔連帶責任；擬議改建所涉及的公司在內地分支機構原有的稅務、債務等責任由改建後的壽險子公司承擔，友邦承擔連帶責任。

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