A股快報：大市向好 酒股受捧

內地11月規模以上工業企業實現利潤總額5,939.1億元人民幣，按年增5.4%，並結束3個月跌勢；滬深股市全線向好，滬綜指轉升14點或0.5%，報3,022點；深成指亦升46點或0.4%，至10,350點；創業板指數則升6點或0.3%，報1,800點。

板塊方面，釀酒股領漲2.3%，有色金屬股升0.9%，鋼鐵股升0.6%，金融股升0.5%，地產股靠穩。

酒股發力，貴州茅台抽升逾3%，青島啤酒及水井坊同升逾1%，山西汾酒揚升逾4%。

【09:26】A股快報：三大指數靠穩 金融股偏軟

內地股市普遍靠穩，滬綜指低開不足1點或0.02%，報3,006點；深成指高開22點或0.22%，至10,326點；創業板指數高開1點或0.1%，報1,795點。

板塊方面，金融及水泥股偏軟；而有色金屬股升0.3%，釀酒股升0.8%。

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