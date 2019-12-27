中國11月規模以上工企利潤按年增5.4%

中國統計局公布，11月規模以上工業企業實現利潤結束3個月跌勢，期內總額5,939.1億元人民幣(下同)，按年增長5.4%；10月份跌幅達9.9%。

統計局表示，11月份工業企業利潤增速由負轉正的主要原因包括工業生產和銷售增長明顯加快，以及工業品出廠價格降幅收窄。初步測算，11月工業品價格變動影響全部規模以上工業企業利潤增速，比10月份回升4個百分點。然而，當前經濟下行壓力仍然較大，受市場需求、工業品價格等多重因素影響，工業企業利潤的波動性和不確定性依然存在。

今年首11月全國規模以上工業企業實現利潤總額5.61萬億元，按年下降2.1%，降幅較1至10月份收窄0.8個百分點。

期內，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額1.6萬億元，按年下降11.2%；股份制企業實現利潤總額4.04萬億元，下降1.6%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額1.41萬億元，下降3.3%；私營企業實現利潤總額1.58萬億元，增長6.5%。

採礦業實現利潤總額5,174億元，增長1.0%；製造業實現利潤總額4.62萬億元，下降4.1%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額4,643.3億元，增長17.7%。

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