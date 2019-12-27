魚缸通：年尾求穩陣 散戶買藍籌股
2019年12月27日 09:59
東網電視更多新聞短片
耀才證券旺角分行銷售及客戶服務部經理余卓庭
聖誕假期後首個交易日，恒指周五早上升超過300點，升破28,200點。臨近年尾，散戶投資氣氛薄弱，沒有特別部署，部分散戶買入藍籌股及牛熊證。
耀才證券旺角分行銷售及客戶服務部經理余卓庭話，前排抽完新股，有啲散戶嘅資金鎖住咗，加上依家年尾，大家都想有啲現金過節，所以佢哋都唔太踴躍入市。
佢話，有啲散戶見恒指升300點，都買入啲藍籌股。其中，滙豐控股(00005)由56蚊升返上60蚊，好受大家歡迎。都有部分散戶見阿里巴巴(09988)保持強勢，穩穩陣陣投資咗少少。不過，大家無特別部署，亦都無定一個沽貨嘅目標價位，入咗貨之後都係擺喺到放假。
佢仲話，部分散戶小注買咗牛證，博中、美兩國之後嘅談判會為大市帶來升幅，賺番多少！
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。