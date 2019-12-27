【專家點評】陳錦興：萬科業績理想 股價未升完…
2019年12月27日 10:00
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內地政府釋放內房鬆綁訊號，內房板塊近期走勢向好，龍頭股受青睞。其中萬科企業(02202)不僅營運數據佳，又擺脫了持續4年的「寶萬股權之爭」，料可持續走強。
此前舉行的中央經濟工作會議仍定調房住不炒，不過強調的是穩定，而非遏制房價上漲，加上此前中共中央政治局會議未有提及房地產調控，令市場預期來年房地產政策不會進一步收緊，反而可能有部分地區將會鬆綁。此外，中證監向兩間發展商包括富力(02777)及首創置業(02868)批出H股發行准許，亦反映當局有望放鬆房企融資限制，有效緩和其資金壓力。
龍頭萬科業績表現理想，11月營運數據穩定增長，實現合約銷售面積364.5萬平方米，合約銷售金額545.4億元(人民幣，下同)。 今年首11個月，公司累計實現合約銷售面積3,697.4萬平方米，增加2.7%；合約銷售金額5,735.3億元，按年增加5.4%。去年萬科合約銷售達6,000億元，相信全年可略超去年水平，繼續企穩於內房銷售榜前三甲之列。
除了銷售成績，上周鉅盛華、前海人壽公布，於11月27日至12月19日，兩公司通過集中競價交易方式合計減持萬科A股5.65億股，佔總股本的5%。此次減持后，鉅盛華和前海人壽對萬科的持股比例降至4.99%。這意味着紛爭4年的「寶萬股權之爭」終於落下帷幕，令公司股權結構更穩定，經營權亦趨集中，對股價的壓制因素有望解除，料可進一步推升萬科股價。
現時萬科市盈率約9倍，息率約3.7%，屬同業中等水平，有望繼續走升，建議32港元吸納，上望36元，止蝕可定於30元。
英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)
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