【專家點評】陳錦興：萬科業績理想　股價未升完…

龍頭萬科業績表現理想，11月營運數據穩定增長，實現合約銷售面積364.5萬平方米，合約銷售金額545.4億元(人民幣，下同)。 今年首11個月，公司累計實現合約銷售面積3,697.4萬平方米，增加2.7%；合約銷售金額5,735.3億元，按年增加5.4%。去年萬科合約銷售達6,000億元，相信全年可略超去年水平，繼續企穩於內房銷售榜前三甲之列。

除了銷售成績，上周鉅盛華、前海人壽公布，於11月27日至12月19日，兩公司通過集中競價交易方式合計減持萬科A股5.65億股，佔總股本的5%。此次減持后，鉅盛華和前海人壽對萬科的持股比例降至4.99%。這意味着紛爭4年的「寶萬股權之爭」終於落下帷幕，令公司股權結構更穩定，經營權亦趨集中，對股價的壓制因素有望解除，料可進一步推升萬科股價。

現時萬科市盈率約9倍，息率約3.7%，屬同業中等水平，有望繼續走升，建議32港元吸納，上望36元，止蝕可定於30元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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