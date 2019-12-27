Tiffany：中美市場好轉　帶動假期整體銷售回升

美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany)公布，根據初步數據，在11月1日至12月24日期間，Tiffany全球銷售額增長1%至3%，最大的貢獻來自中國市場表現強勁及美國市場復甦。

期內，亞太地區銷售額增長5%至7%，美國銷售額增長2%至4%；去年同期該兩個地區的銷售額分別跌3%及1%。至於受日本增加消費稅影響，日本銷售額按年下跌9%至11%。

Tiffany行政總裁Alessandro Bogliolo表示，中國銷售額錄得雙位數增長，推動公司的整體銷售增長，並抵銷日本及香港的銷售疲弱。

公司預期，儘管經濟疲弱，明年中國銷售額仍將實現雙位數的增長，因為消費者將抑制海外奢侈品的購買，並在國內花費更多。

Bogliolo表示，過去兩年中國的銷售額達高雙位數增長，2020年有望延續該勢頭。新一年計劃在中國增加小量門店，並擴大現有的門店。

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