港股格局：李偉傑料挑戰28400點　睇好5G概念股

港股聖誕假期後顯著做好，恒生指數飆逾300點，升上28,200水平，創近5個月高位。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外圍市場做好，港股周五(27日)開市亦已突破兩萬八點關口。雖然2019年即將完結，但市場憧憬中美首階段貿易協議有機會在下月簽訂，好消息將會陸續出現，加上內地近日亦釋出下調存款準備金率的信號，對港股有一定幫助，預期大市仍有上升空間，恒指在28,000點附近整固後，後市有望挑戰8月開始的上升通道頂部28,400點，下方支持則在250天線27,500點。

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