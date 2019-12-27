港股格局：李偉傑料挑戰28400點 睇好5G概念股
2019年12月27日 10:21
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港股聖誕假期後顯著做好，恒生指數飆逾300點，升上28,200水平，創近5個月高位。
大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，外圍市場做好，港股周五(27日)開市亦已突破兩萬八點關口。雖然2019年即將完結，但市場憧憬中美首階段貿易協議有機會在下月簽訂，好消息將會陸續出現，加上內地近日亦釋出下調存款準備金率的信號，對港股有一定幫助，預期大市仍有上升空間，恒指在28,000點附近整固後，後市有望挑戰8月開始的上升通道頂部28,400點，下方支持則在250天線27,500點。
李指出，接近2020年，5G發展趨動有機會進一步加快，相關產業鏈有望受惠，其中手機設備股如舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)已率先炒起，其他5G概念股如中興通訊(00763)及中國鐵塔(00788)則相對落後，短線有機會岀現反彈，建議炒上落為主。他預期鐵塔有望上試250天線，約1.83元水平，至於中興仍維持在橫行區間上落，料會在20.5至23.5元之間徘徊。
另外，阿里巴巴(09988)股價屢創新高，李認為破頂之旅仍會持續，短線目標可上望220元，中長線則有機會挑戰240元甚至更高水平。
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