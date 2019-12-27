【專家點評】陳樂怡：恒指明年首季目標見三萬點…
2019年12月27日 10:30
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中國國務院總理李克強在四川考察時強調，國家將進一步研究採取降準和定向降準、再貸款和再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，令小微企業融資難、融資貴的問題明顯緩解。
目前市場預期，新一輪降準將於元旦前後執行。投資者對於內地降準的憧憬，支持近期內房股的升浪。不論明年1月降準與否，內地監管當局近期已連環釋放出正面信號，如首創置業(02826)及富力地產(02777)H股發行獲批，內房企業信貸融資壓力有望減輕，銀根有機會進一步放寬。
此外，由於中共經濟工作會議2020年首要為穩增長，行業調控政策有機會放寬。在融資環境及調控政策雙雙利好下，預期內房股明年首季續強。
展望後市，年底前投資者入市意欲偏淡，南向資金淨流入亦見減慢，恒指初步阻力位於28,000點。不過，隨着中美達成首階段貿易協議，環球經濟前景向好，資金將會流入環球股市。而新興市場2020年預測企業盈利增長較快，估值相對吸引。當中內地預計將會加推逆周期措施支持經濟，因此港股在中資股帶領下，恒指首季上望30,000點。
個股推介方面，5G概念是最近港股的主要投資主題之一。由於小米(01810)將在2020年積極推出新的5G型號，因此投資者對小米的前景轉為樂觀態度，股價扭轉長期下跌趨勢。
無可否認，主要機構股東最近的減持可能會在短期內引發小米獲利回吐壓力。但是，由於小米估值是2020財年預期市盈率的17倍，估值並不高。加上市場對5G概念股的濃厚興趣，我們預計小米股價將於250天均線附近，有明顯的支持，建議趁低買入。目標價11.8元，止蝕價9.6元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。)
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