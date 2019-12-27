【大行報告】中金上調高鑫零售目標價8%

高鑫零售股價最新升0.11%，報9.46元，較新目標價有14%潛在上漲空間。

報告又指，近期生鮮電商行業部分公司出現經營壓力，印證「燒錢」獲客模式的可持續性存疑，相信這將利好超市新零售龍頭高鑫零售。

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