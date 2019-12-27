【大行報告】中金上調高鑫零售目標價8%
2019年12月27日 10:55
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外媒報告，中金公司發表報告，上調高鑫零售(06808)目標價8%至10.8港元，維持「跑贏行業」評級，指該公司2020年同店銷售及利潤等有望繼續改善，線上業務營收佔比有望突破20%。
高鑫零售股價最新升0.11%，報9.46元，較新目標價有14%潛在上漲空間。
該行分析員指出，高鑫線下門店的同店銷售轉好，線上到家業務經過持續的升級，已實現穩定盈利，盈利節奏好於市場預期。另外，公司深化與阿里巴巴(09988)的戰略協作，線上仍將是公司戰略布局的重心，B2C及B2B業務有望受益於訂單量及客單價的進一步提升，貓超共享庫存項目亦有望成為新的增長點。
報告又指，近期生鮮電商行業部分公司出現經營壓力，印證「燒錢」獲客模式的可持續性存疑，相信這將利好超市新零售龍頭高鑫零售。
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