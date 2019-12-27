港元拆息︰1星期過年息飆上3.95厘 創逾11年高位
2019年12月27日 11:20
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2019年即將完結，據財資市場公會資料顯示，橫跨年結的一周期港元拆息，撲向4厘，按日抽升1.29厘，至3.95厘，為逾11年高位，反映銀行需預留較多資金。
至於其他期限的拆息升跌幅度較小，其中隔夜息微跌8點子至2.82厘，結束兩連升；與樓按相關的1個月略回至2.692厘；3個月期續企2.43厘水平。
港元匯價兌每美元曾高見7.7853。
25/12/2019
隔夜 2.82250厘
1星期 3.95036厘
2星期 3.27071厘
1個月 2.69286厘
2個月 2.44554厘
3個月 2.43161厘
6個月 2.42571厘
12個月 2.43274厘
24/12/2019
隔夜 2.90393厘
1星期 2.65798厘
2星期 3.07750厘
1個月 2.69321厘
2個月 2.44321厘
3個月 2.43411厘
6個月 2.42714厘
12個月 2.43345厘
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