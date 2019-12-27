港元拆息︰1星期過年息飆上3.95厘　創逾11年高位

2019年即將完結，據財資市場公會資料顯示，橫跨年結的一周期港元拆息，撲向4厘，按日抽升1.29厘，至3.95厘，為逾11年高位，反映銀行需預留較多資金。

至於其他期限的拆息升跌幅度較小，其中隔夜息微跌8點子至2.82厘，結束兩連升；與樓按相關的1個月略回至2.692厘；3個月期續企2.43厘水平。

港元匯價兌每美元曾高見7.7853。

25/12/2019

隔夜 2.82250厘

1星期 3.95036厘

2星期 3.27071厘

1個月 2.69286厘

2個月 2.44554厘

3個月 2.43161厘

6個月 2.42571厘

12個月 2.43274厘

24/12/2019

隔夜 2.90393厘

1星期 2.65798厘

2星期 3.07750厘

1個月 2.69321厘

2個月 2.44321厘

3個月 2.43411厘

6個月 2.42714厘

12個月 2.43345厘

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