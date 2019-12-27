【專家樓評】汪敦敬：投資物業要套戥風險！

時局雖然混亂，但經濟系統仍然繼續向前運作，所以會有新一階段的「財富效應」出現。筆者先與各位重溫之前兩階段的「財富效應」究竟是如何！

第一期「財富效應」是指，愈來愈多人供滿樓，因此衍生父幹及翻按一族，市場突然間多了一批強而有力的購買力；第二期「財富效應」是指，在愈來愈多人供滿樓的情形之下，加上樓價有一定程度的升幅，一個細單位業主在賣樓後，可以越過本來買三房單位要4成首期的門檻，成為了一個強大的購買力。

至於第三期「財富效應」會是怎樣？最近愈來愈多人出境外買樓，值得留意便是有很多香港人到大灣區買樓，同時大部分人買樓後都不會將香港的物業出售，換言之成為了一個套戥的投資。

套戥投資會產生以下效應，其一，風險會分散及減低；其二，當香港經濟被動時，有機會是大灣區內的其他城市受惠，有關城市得到套戥效應，可能升幅會更大。

假設有一天，可能3至5年後，有機會出現一個情況：一個投資兩地的人士，會享受到兩地的升幅，成為一個更大的購買力！

至於筆者分析的情況會否發生？各位需看市場的發展及相關數據變化去印證！但筆者認為以上觀點必須要留意！

祥益地產總裁 汪敦敬

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