新股專輯：幫Hallmark印賀卡　雋思傳下月中上市

消息人士透露，紙製品製造及印刷服務供應商雋思集團已通過上市聆訊，下周內啟動招股程序，預期2020年1月中旬掛牌。國泰君安國際為獨家保薦人。

根據初步招股文件，該公司總部位於香港，並於內地有兩個主要生產場地，分別在東莞及鶴山。產品包括桌上遊戲、賀卡、幼兒教育用品、包裝盒等，國際品牌Hallmark為其最大客戶，佔今年上半年收益45.1%，雙方合作關係達17年。

今年上半年扭虧為盈，溢利2,101.2萬港元，2018年同期虧損49.8萬元；收入5.64億元，按年增長10.95%。2018年全年溢利5,099.1萬元，按年倒退35.36%；收入按年升7.72%。

值得留意的是，過去3年，美國業務佔總收入約7成，而桌上遊戲、賀卡及幼兒教育用品在美國關稅清單之中，有關稅項由公司與客戶攤分。另外，公司亦將部分賀卡產品的組裝流程外判予越南及香港的分包商作應對。

－－－－－－