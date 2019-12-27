【專家點評】鄧澤堂：恒指短線有望企穩28200之上

美國11月新屋銷售、耐用品訂單等數據差過市場預期，但數據無減投資者對美中貿易關係改善的憧憬，美股三大指數續創新高。中國國務院關稅稅則委員會公布，自明年開始，降低859項商品的關稅，當中包括內地需求較為殷切的冷藏豬肉、藥品原料、高新技術產業設備等，總額估計超過3,000億美元，投資者對消息反應正面。惟已近年終，投資者入市態度或略欠積極，料恒指短期缺乏方向。不過，隨着美中貿易關係逐漸改善，恒指中線仍有望重返並企穏於28,200點之上。

中國國務院總理表示，為了明顯緩解小微企業融資難、融資貴的問題，將進一步研究採取降準及定向降準、再貸款及再貼現等多種措施，降低實際利率和綜合融資成本，並指內地會加大對中小銀行支持貸款所需的資訊共享，促進大中小銀行形成服務小微企業的合理分工機制，期望中小銀行增加小微貸款比重。此消息或有利內地股市氣氛，2020年開局可留意A股表現。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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