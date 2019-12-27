全球投行紛裁員！呢個國家分析師人數逆市創新高...

全球金融界持續裁減人手，大型銀行如瑞銀、摩根士丹利及滙豐等均傳出削減員工消息。不過，中國證券界就一反全球趨勢，今年內地券商分析師人數更達到紀錄高位。

外媒數據顯示，截至12月26日，中國證券業協會註冊的分析師人數增至3,225人，較2018年增長8%；全球12家主要銀行的分析師人數，則減少8%至3,500人。觀乎研究公司Coalition Development於2012年開始統計的數字以來的年度最大跌幅。

內地明年1月1日起取消外資壽險公司持股比例限制。報道指出，隨着境外資金流入增加以及股票和債券發行增多，各類分析需求增加，內地決策者積極推動本地券商提高競爭力，為抗衡華爾街大行做好準備。

長江證券總裁劉元瑞指出，連規模較小的公司亦在擴大團隊。隨着自動化和被動型基金崛起，研究業務一直受到技術和市場需求變化的影響，但中國在上述範疇發展相較全球緩慢。

事實上，日前外電報道指，自瑞銀、摩根大通及野村等外資券商可以控股形式經營內地業務後，中央更積極推動內地券商合併，打造規模能與華爾街大行匹敵的券商，實現中國證監會早前宣稱的「積極打造航母級頭部證券公司」，當中，中信證券或會是驅動行業整合的主角。

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