【午市重點睇】金價續揚 布油升破68美元
2019年12月27日 12:04
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●美匯指數跌至97.43，離岸人民幣(CNH)企6.9957，港匯高見7.7853，美元兌日圓處109.45，歐元漲至1.1118，英鎊重上1.3關。金價升至1,514美元。布油衝破68美元關口，紐油報61.84美元。道指期貨上升。
●恒生指數半日漲329點或1.18%，報28,193點。 https://bit.ly/34WuoRu
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-【大行報告】中金上調高鑫零售目標價8%。
-半年績佳不派息，CEC國際曾飆39%。
-錦州銀行停牌，涉重大資產重組。
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●【股民熱話】「失寵」藍籌股有望打翻身戰？ https://bit.ly/2QpRjz4
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●【專家點評】
-古勝：明年1月港股市況睇升。 https://bit.ly/2ZsZPBJ
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●港股格局：李偉傑料挑戰28,400點，睇好5G概念股。 https://bit.ly/3515mAG
●魚缸通：年尾求穩陣，散戶買藍籌股。 https://bit.ly/2MzPQW6
●亞洲股市：日澳股穩升，韓股偏軟。
●南韓央行：加強對利率以外貨幣政策工具研究。
●出口續弱！日本11月工業產出按月再降0.9%。
●Tiffany：中美市場好轉，帶動假期整體銷售回升。
●A股快報：滬綜指半日升25點或0.85%，報3,032點。 https://bit.ly/2sngsTe
●中國11月規模以上工業利潤按年增長5.4%，結束3個月跌勢。
●修例風波：滙豐旺角分行及網點今日暫停服務。
●【回望2019】亂局重創樓市，呢個屋苑全年仍爆升13%... https://bit.ly/2QjcNhc
●港元拆息︰1星期息飆上3.95厘，創2008年9月以來新高。
●人民幣兌每美元中間價為6.9879，較上日下調78點子，終止兩連升。
-人行不進行逆回購操作，另無逆回購到期。
-人民幣Shibor︰隔夜息升至1.07厘。
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