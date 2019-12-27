社科院余永定：中國GDP不能跌穿6%　又要靠基建

內地媒體報道，中國社科院學部委員余永定近日接受訪問時表示，面對當下的經濟形勢，不能讓中國經濟增速跌破6%，必須採取擴張性的財政政策，基礎設施投資仍為重點。

余指出，當前中國經濟基本形勢有兩個特點，第一是經濟增長速度持續下滑，第二是中國的核心通脹依然很低。而中國工業生產者出廠價格指數(PPI)在最近連續數月進入了負增長區間。他認為，內地國內生產總值(GDP)持續下跌，引發的悲觀預期導致投資及消費減少的趨勢愈趨明顯，故需要抑制經濟增速進一步下滑。因總需求減少會導致GDP進一步下跌，形成惡性循環。

對於很多人反對擴張政策，擔心因而令到廣義貨幣(M2)或GDP過高、政府債務問題、僵屍企業、企業槓桿率高等因素制約。余認為，不應低估、也不要過度高估地方政府債務問題的嚴重性，更不要因為地方債嚴重，就認定中國的經濟增長速度必須降下來，就不能採取擴張性的財政貨幣政策。

財政擴張方向上，他指出，在消費和出口需求增長速度難以進一步提高，政府又不希望通過信貸擴張刺激房地產投資，因此，基礎設施投資對增長的拉動作用難以替代。

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