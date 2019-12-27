【高盛推介】騰訊突破半年高 高敏感度購證精選
2019年12月27日 12:55
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周二(24日)跌約0.3%。周五(27日)早段則高開0.5%升幅擴大，高見385.4港元，突破超過半年高位。公司歐洲雲業務總裁李世偉受訪表示，公司擬明年增加在德國的投資。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認沽證，過去5個交易日共錄得約2,290萬元資金流入。牛熊證方面，則見周二資金轉向部署牛證，錄得約200萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，亦見北水於周二繼續吸納騰訊，錄得約3億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約6%，年期約6個月，屬高敏感度的騰訊購證(16951)，行使價408.88元，2020年6月29日到期，實際槓桿7倍。
投資者如計劃部署牛證，可留意騰訊牛證(67310)，收回價371.19元，行使價368.69元，換股比率100，槓桿比率20.6倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
另一方面，近日市場留意行使價在355元附近、明年3月到期的貼價認沽證。投資者如看淡，可留意當中槓桿最突出的騰訊沽證(15950)，行使價355.2元，2020年3月26日到期，實際槓桿13.3倍。
以及可留意價外幅度約14%，年期約5個月的新上市騰訊沽證(15304)，行使價329.8元，2020年5月27日到期，實際槓桿10.1倍，新上市高槓桿。
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