【大師睇市】2020年可留意兩大板塊！

訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股周五(27日)再挾高，雖然大市轉強，但預期結算後將有回吐壓力，待轉倉活動過後才有方向，建議屆時再候低吸納，毋須急於追貨。

另外，大師亦建議留意資源商品股，今早已見異動，不妨等回吐再買，指在美元回落的預期下，CRB商品指數已蠢蠢欲動，料商品相關股有運行。

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