【大師睇市】2020年可留意兩大板塊！
2019年12月27日 12:55
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訊匯證券行政總裁沈振盈表示，港股周五(27日)再挾高，雖然大市轉強，但預期結算後將有回吐壓力，待轉倉活動過後才有方向，建議屆時再候低吸納，毋須急於追貨。
至於個股方面，大師指未來一年以5G概念及商品股為主力，見回吐可吸納。他看好兩隻落後的電訊設備股--京信通信(02342)及中國通信服務(00552)，短線可吼隻未破頂的中通服，而小米集團(01810)不妨待調整再追。
至於中芯(00981)則長線睇好，但現價已逼近12港元水平，下一阻力在12.3至12.5元水平，可待回吐至11.5元再買。
另外，大師亦建議留意資源商品股，今早已見異動，不妨等回吐再買，指在美元回落的預期下，CRB商品指數已蠢蠢欲動，料商品相關股有運行。
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