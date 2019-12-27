內地擬推新招為企業債吊命　降集中爆煲風險

內地債券市場違約規模再創新高，彭博引述內地官媒報道，人民銀行副行長劉國強日前透露，與發改委及中證監聯合起草關於公司信用類債券違約處置的相關文件很快印發，有望為債市加裝新的安全閥，包括通過展期、置換及重組等多方式，避免風險集中爆發。

劉表示，要健全債券違約前的風險防範與處置機制，如果雙方能夠在違約前達成展期置換的債務重組協議，可以減少債券持有人損失，亦可以給發行人提供時間空間。

彭博匯總的數據顯示，2019年中國在岸市場違約債券本金目前超過1,300億元人民幣，創紀錄新高。數字並未包括通過取消回售、協議展期、場外兌付等方式處置的問題債券。

近期，美蘭機場和北大方正與公募債券持有人協商展期避免違約。公開信息顯示，美蘭機場10億元超短融券，已經由12月14日展期至2020年9月9日；北大方正的債券持有人亦同意此前到期未兌付的20億元超短融券展期至2月21日。這種展期操作在中國公募債市十分罕見。

渤海證券指出，違約處置工具不斷豐富，目前市場一些債券發行人採用「勸退回售」、場外兌付、協商展期等方式，守住了不違約的底線，但亦要提防市場增加了「隱性風險」。

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