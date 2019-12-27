全球經貿戰：唔係大豆！中美貿易協議下贏家可能係...

中美達成首階段貿易協議，中方承諾購買更多美國農產品。分析預期，比起大豆，在協議下的更大贏家或是小麥！

外電報道，市場愈來愈多猜測認為，隨着中美局勢緩和，中國將致力填補小麥的進口配額，創造出新的小麥需求，彌補過去未能兌現的承諾。不過，非洲豬瘟疫情造成中國豬隻銳減，可能也會減少中國對大豆的需求，因為大豆豆粕是豬飼料的關鍵成分。

芝加哥顧問公司AgResource表示，貿易商預計中國將很快釋出小麥配額，而小麥價格已作出反應。雖然由世界貿易組織(WTO)設定的關稅配額可以用任何國家的供應來填補，但在國際買家轉向美國供應的時候，仍意味着全球需求的增加。

截至2017年的6年期間，中國的平均採購量不到配額的一半，如中國採購達到960萬噸的配額，將意味着巨大的需求增長。AgResource提及，中國每年確保增加購買500萬至600萬噸全球小麥的可能性，正在支撐芝加哥期貨交易所的小麥價格。

分析認為，潛在的對華出口對美國農民而言來得正是時候。南美玉米和俄羅斯小麥供應相對緊張，使美國穀物的價格更具競爭力，已經促使非中國買家增加購買量。根據美國農業部的數據，在截至12月12日的一周，美國出口商銷售的小麥創6年新高。

－－－－－－