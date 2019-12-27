【專家樓評】李志成：進一步放寬按揭激活換樓鏈

今年樓市走勢反覆，香港捲入社會事件至今已經半年，部分投資者對入市卻步，樓市交投放緩，樓價亦見調整。

不過，市場仍然有利好因素支持，10月政府放寬按保樓價上限，有助釋放購買力，而本港低息環境有望持續，加上剛性需求強勁，未來如果社會事件緩和及中美關係維持穩定，樓市有望回穩。

香港置業於12月份進行「置業意向調查」，有39.7%受訪者計劃未來12個月入市，比例按季升1.6個百分點，兼創7季新高。由此可見，政府放寬按保，加上樓價調整的情況下，預計有不少市民趁機入市。

另外政府放寬按揭保險樓價上限之後，換樓鏈得以重啟。調查顯示，有47.2%人購買物業主要用途為換樓，創有紀錄以來新高，購買物業主要用來上車的受訪者以29.5%排第二，用來投資則只佔23.3%排最後。

若看市場情況，發展商提供高成數按揭，令不少準買家仍普遍傾向購買一手樓，變相削弱二手樓購買力。現時，市面上部分家庭客考慮兩房至三房物業，樓價不少都超過1,000萬元，但1,000萬元以上物業最多只可承造5成按揭。

為了幫助市民換樓，建議政府考慮分階段放寬超過1,000萬元至1,500萬元的物業按揭成數上限，由現時5成放寬至7成；超過1,500萬元至2,000萬元物業按揭成數上限，則建議由現時5成提升至6成，進一步激活換樓鏈，全面提升二手流通。

香港置業行政總裁 李志成

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