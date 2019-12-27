樓價UPDATES：北角豪廷峯減價沽　5年帳賺不足百萬

節日氣氛加上新盤部署開售「夾擊」，北角豪廷峯放盤3個月減價沽，單位5年升值不足5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角豪廷峯2座高層E室，實用面積約790方呎，套三房間隔，望煙花海景，放盤約3個月，業主原開價1,900萬港元，經議價後，減價80萬元或約4.2%，終以1,820萬元交吉沽出，實用呎價約23,038元。原業主於2014年9月以約1,735萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約85萬元，物業升值約5%。

●小西灣藍灣半島1座高層A室，實用面積615方呎，套三房間隔，望海景，獲區內買家以999.98萬元買入，實用呎價約16,260元。原業主於2001年4月以322.5萬購入上述單位，持貨18年帳面獲利約677.48萬元。

●鰂魚涌太古城12月暫錄得15宗成交，平均實用呎價約19,800元，包括啟天閣中層A室，實用面積759方呎，套三房間隔，向東望樓景，本月初放盤，叫價1,580萬元，最終以1,500萬元易手，實用呎價19,763元。原業主於2003年12月以290萬元買入單位，持貨16年帳面獲利1,210萬元，單位升值4.2倍。

●鰂魚涌太古城智星閣低層A室，實用面積701方呎，三房間隔，有新裝修，以1,240萬元連租約易手，實用呎價17,689元，單位現以3.1萬元租出，租金回報3厘。原業主於2011年2月以690萬元買入，持貨8年，帳面獲利550萬元，單位升值80%。

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九龍區

●將軍澳新都城於12月至今，暫錄約12宗成交，平均實用呎價約16,671元，其中2期1座中層E室，實用面積538方呎，套三房間隔，望內園景，剛以818萬元成交，實用呎價15,204元。原業主於1999年5月以300萬元購入上址，持貨20年，現轉手帳面獲利518萬元離場，單位升值逾1.7倍。

●茶果嶺麗港城35座中層F室，實用面積約517方呎，兩房兩廳間隔，望山景及小量海景，上月放盤並叫價788萬元，直至近日以760萬元沽出，減價28萬元或約4%，實用呎價約1.47萬元。原業主於2010年5月以338萬元購入，持貨9年轉手帳面獲利約422萬元，升值逾1.2倍。項目本月暫錄約12宗二手成交，平均實用呎價約1.45萬元。

●長沙灣宇晴軒本月暫時錄得7宗成交，當中4宗為兩房戶，樓價均低於800萬元，其中7座中層F室，實用面積445方呎，兩房間隔，享內園景，10月放盤叫價859萬元，當時稍高於市價，業主隨後多次降價，累減74萬元，於聖誕假期內以785萬元沽出，實用呎價17,640元，買家為外區用客。原業主則於2016年9月以598萬元買入單位，持貨約3年，現沽貨帳面獲利187萬元，單位升值31%。

●荔枝角曼克頓山3座中層G室三房戶，望海景，實用面積約705方呎，以約3.3萬元放租數天，即吸引區內客洽詢，議價後減價1,000元，以3.2萬元獲承租，實用呎租約45.4元，新租客為家庭客，心儀單位附設新裝修，睇樓3次後決定承租；業主於2009年4月以約540萬元購入，租金回報約7.1厘。

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新界區

●天水圍嘉湖山莊於聖誕假期錄得1宗成交，本月累計僅錄得16宗成交，其中樂湖居14座高層D室，實用面積551方呎，三房間隔，叫價570萬元，買家議價至560萬元即拍板承接，實用呎價10,163元，新買家為用家，有逼切自住需要，見上址業主肯減價，快速拍板承接；原業主於2003年4月以90.8萬元買入，沽貨帳面獲利469.2萬元，單位期內升值約5.2倍。

●馬鞍山銀湖．天峰6座中層A室，實用面積1,564方呎，套四房間隔，開價約2,250萬元，議價後以2,200萬元易手，實用呎價14,066元，新買家為用家，原業主於2009年以1,368萬元購入，持貨10年帳面獲利約832萬元離場，單位升值約60.8%。

●沙田欣廷軒1座中層F室，實用面積417方呎，兩房間隔，日前以718萬元易手，實用呎價17,218元，原業主則於2010年以300萬元購入單位，持貨9年，是次沽出帳面獲利418萬元，單位升值約139%。

●沙田富豪花園J座高層H室，實用面積560方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價13,929元，原業主於2016年以600萬元購入單位，持貨3年，是次沽出帳面獲利180萬元離場，單位升值約30%。

●大埔逸瓏灣II第10座中層F室，實用面積約820方呎，套三房連工人套房間隔，望內園景，原開價1,500萬元，經議價後，減價380萬元或約25.3%，終以1,120萬元以交吉形式沽出，實用呎價約13,659元。原業主於2014年7月以約784.2萬元購入，持貨5年轉手帳面獲利約335.8萬元，物業升值約43%。

●青衣聖誕兩天假期間，錄得兩宗買賣，包括灝景灣5座低層F室，實用面積538方呎，兩房間隔，向西南，享內園景，以800萬元沽出，實用呎價14,870元，原業主早於1999年以一手形式購入單位，買入價約257萬元，現沽出單位，帳面獲利約543萬元，單位20年間升值約2.1倍。屋苑本月錄得5宗買賣，平均實用呎價約17,088元。

●東涌映灣園8座頂層單位，實用面積約904方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，近日獲買家以1,000萬元承接，實用呎價約11,062元，原業主在2014年11月以約735萬元買入，持貨約5年沽出轉手帳面獲利約265萬元，賺價逾36%。項目本月累錄約9宗成交，平均實用呎價約10,477元。

●東涌海堤灣畔2座高層A室，實用面積573方呎，兩房間隔，享海景，以733萬元易手，實用呎價12,792元，新買家為用家，被單位海景吸引，隨即購入自用，原業主則於2007年10月以180萬元買入，持貨約12年帳面獲利553萬元，期內升值約3.1倍。

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