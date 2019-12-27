二手樓價指數創約9個月低　專家指市況呈收爐狀態

二手樓價下跌，中原城市領先指數CCL最新報177.71點，創39周(即約9個月)新低，按周跌0.82%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.47點，創40周新低，按周跌0.83%，跌幅14周最大。CCL(中小型單位)報178.15點，創39周新低，按周跌0.84%，跌幅14周最大。

普縉集團執行董事及企業發展部總監(估值及物業管理)張聖典料，中原CCL指數會持續下跌，皆因近日樓市氣氛轉淡，業主態度轉弱，理性的投資者及用家都採取觀望態度，加上過往新盤開售每每賣個滿堂紅的情況不再，一手向隅買家流入二手樓個案亦減少。他預期，農曆新年前樓市呈收爐狀態，未來要視乎過年後會否出現小陽春，才有機會令樓價止跌。

四區方面，本周港島樓價跌幅最顯著。港島CCL_Mass報187.81點，創7周新低，按周跌1.99%，跌幅14周最大。樓價下調，由新界兩區擴展到九龍，並有迹象伸延到港島。近8周計，港島CCL_Mass累升1.78%。

九龍CCL_Mass報174.17點，創40周新低，按周跌0.54%，連跌4周共3.08%。九龍樓價跌勢持續。新界西CCL_Mass報161.00點，創41周新低，按周跌0.73%。新界東CCL_Mass報188.53點，按周升0.38%，連升2周共1.18%。新界兩區樓價暫時回穩。但近8周計，新界東CCL_Mass累跌1.55%，新界西CCL_Mass累跌0.20%，九龍CCL_Mass累跌0.84%。

如以公布日期計，2019年CCL(大型單位)跌0.25%，是八大樓價指數中首個見紅下跌的指數。其餘指數今年暫時仍錄得微升，CCL升1.84%，CCL Mass升1.98%，CCL(中小型單位)升2.26%，港島升2.95%，九龍升0.91%，新界東升4.12%，新界西升0.91%。

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