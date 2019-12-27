【市後重點睇】英鎊企1.3樓上 道期做好
2019年12月27日 16:17
東網電視更多新聞短片
(美聯社圖片)
美匯指數企97.42，離岸人民幣(CNH)處6.9968，港匯高見7.7853後回軟，最新報7.7879，美元兌日圓報109.5，歐元進一步升上1.1127，英鎊企穩1.3美元樓上。金價回落至1,057美元。布油守68美元關，紐油報61.88美元。道指期貨上升58點。
●恒生指數全日漲361點或1.3%，報28,225點。阿里收漲1.14%，報212.8元；騰訊升1.91%，收報384元。https://bit.ly/34WuoRu
●A股快報：滬綜指收跌2點，全周累升不足1點。https://bit.ly/2sngsTe
●亞洲股市：日股收跌0.3%，全周累升21點。
●【專家樓評】李志成：進一步放寬按揭激活換樓鏈。https://bit.ly/360hSlj
●【大師睇市】2020年可留意兩大板塊！https://bit.ly/362wf8q
●【大行報告】美銀料中石化煉化毛利率續受壓。
●【專家點評】陳蓓敏：舜宇受惠蘋果公司做好。https://bit.ly/2MwgxLi
●內地擬推新招為企業債吊命，降集中爆煲風險。
●社科院余永定：中國GDP不能跌穿6%，又要靠基建。
●新盤專輯：海璇特色戶呎售73469元，料為港島東新高。
●中國信通院：全球5G用戶年底料達1000萬。
●進駐首都！阿里巴巴北京總部園區正式奠基。
●二手樓價指數按周跌0.82%，創約9個月低，專家指市況呈收爐狀態。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。