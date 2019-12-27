歐盟主席萊恩：英國須延長脫歐過渡期

英國脫歐過渡期將於明年底屆滿，歐盟委員會主席萊恩在接受採訪時表示，英國脫離歐盟的過渡期可能須延長到2020年底以後。

她承認這只是一種樂觀想法，但認為剩下的時間不多了，雙方都應該認真地問自己，所有這些談判在這麼短的時間內完成是否可行。

按目前計劃英國於明年1月底脫歐後，過渡期會在2020年12月31日止，意味雙方只有11個月的時間來達成貿易協議。一旦雙方不能「握手」，2021年就會在無新貿易協議下「硬脫歐」。

早前英國議會投票決定，原則同意政府將不能延長截至明年年底的脫歐過渡期。

萊恩補充道，談判者應該評估他們年中的處境，「如果有必要，就延長過渡期達成協議」。

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