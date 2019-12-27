聯儲「放水」5千億美元有無用？下周知分曉

美國金融體系9月時一度出現「錢荒」，美國聯儲局為此向市場注入數以千億元計的資金，然而注資行動的成效要在12月31日前後接受檢驗。

外國媒體報道，至今年12月31日前後，上述的操作總計可能向市場淨注入5,000億美元的流動性，然而屆時一些金融機構可能因為監管政策的而限制放貸，進而導致現金供需失衡。

美國富瑞金融集團首席金融經濟學家Ward McCarthy指出，就算讓市場充斥資金，但能保證這些資金會被分配到有需要的市場角落嗎？這是一個大問題。

事實上，年底是一個非常重要的時間，因為大型銀行可能會限制自己在衍生品和回購市場的放貸活動，避免加重監管方面的負擔。對這些銀行來說，12月31日當天的貸款情況將被用來決定它們需要為自己的負債籌集多少權益資本。

然而美國銀行短期利率策略研究部門負責人Mark Cabana派定心丸，他指出如果12月31日會出現貨幣市場失穩的壓力，那麼現在應該就有些苗頭。他說：「我自己的擔心已減輕了不少。」

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